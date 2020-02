DFB-Pokal geht ins Achtelfinale

Das Finale im DFB-Pokal in Berlin rückt näher. Am diesem Dienstag (04. Februar) und Mittwoch (05. Februar) geht der DFB-Pokal ins Achtelfinale. An jedem der beiden Tage finden jeweils vier Achtelfinal-Paarungen statt.

Am Dienstag (04.02.2020) spielen Frankfurt gegen Leipzig, Kaiserslautern empfängt Düsseldorf. Die Hertha ist auf Schalke zu Gast und Werder Bremen trifft auf Borussia Dortmund. Das Erste zeigt live die Partie Werder gegen den BVB ab 20.15 Uhr.

Am Mittwoch (05.02.2020) überträgt die ARD dann ebenfalls ein Spiel live: die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim wird ab 20.15 Uhr live im Free-TV zu sehen sein. Die weiteren Achtelfinal-Spiele am Mittwochabend: Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart, Verl spielt gegen Union Berlin und der 1. FC Saarbrücken empfängt den Karlsruher SC.

Die weiteren Termine im DFB-Pokal: Das Viertelfinale steigt nächsten Monat am 3. und 4. März. Am 21. und 22. April finden die Halbfinals statt. Das Finale in Berlin wird schließlich am 23. Mai 2020 gespielt.