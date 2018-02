DFB-Pokal: Frankfurt und Schalke im Halbfinale

Nach Bayern und Bayer haben auch die Frankfurter Eintracht und der FC Schalke 04 das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Frankfurter siegten am Mittwoch vor rund 47.000 Zuschauern gegen den FSV Mainz 05 souverän mit 3:0. Rebic, Mascarell und ein Eigentor von A. Hack sorgten dafür, dass die Hessen in der Runde der besten Vier stehen.

Im letzten Viertelfinal-Spiel am Mittwochabend trafen der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg aufeinander. Nach 90 Minuten standen die Königsblauen als weiterer Halbfinalist fest. Die Knappen sicherten sich mit einem 1:0-Sieg gegen die Wölfe das vierte und letzte Halbfinal-Ticket. Burgstaller erzielte für die Königsblauen den Siegtreffer in der 10. Minute.

Köpke ist Losfee für Halbfinal-Paarungen

Die Runde der letzten Vier wird am 17. und 18. April 2018 ausgetragen. Der Welt- und Europameister und heutige Torwarttrainer der DFB-Elf, Andreas Köpke, ist am Sonntag (11. Februar) die „Losfee“ bei der Ziehung des DFB-Pokalhalbfinals. Das Endspiel in Berlin findet am 19. Mai 2018 statt.