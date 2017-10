DFB Pokal: FC Bayern nach Sieg in Leipzig weiter

FC Bayern München im Achtelfinale des DFB-Pokals: Die Münchner gewinnen beim RB Leipzig mit 6:5 nach Elfmeterschießen und stehen damit in der nächsten Pokal-Runde. Bayerns Torwart Ulreich parierte gegen Werner den letzten Elfer. In einem spannenden Pokal-Krimi hatte es nach der Verlängerung 1:1 gestanden.

Die weiteren Ergebnisse der zweiten Runde vom Mittwochabend im DFB-Pokal: Osnabrück unterliegt Nürnberg mit 2:3, Hertha BSC verliert zu Hause mit 1:3 gegen Köln. Wolfsburg schlägt Hannover mit 1:0. Kaiserslautern verliert gegen Stuttgart mit 1:3, Heidenheim gewinnt in Regensburg mit 5:2. Bremen siegt gegen Hoffenheim mit 1:0 und Freiburg schlägt Dresden mit 3:1. Die Spiele der Runde zwei im Überblick:

VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1)

2:3 (1:1) Hertha BSC – 1. FC Köln 1:3 (0:2)

1:3 (0:2) VfL Wolfsburg – Hannover 96 1:0 (0:0)

– Hannover 96 1:0 (0:0) Kaiserslautern – Stuttgart 1:3 (1:1)

1:3 (1:1) RB Leipzig – FC Bayern München nE 5:6 (1:1, 0:0)

nE 5:6 (1:1, 0:0) Jahn Regensburg – Heidenheim 2:5 (1:2)

2:5 (1:2) Werder Bremen – Hoffenheim 1:0 (1:0)

– Hoffenheim 1:0 (1:0) SC Freiburg – Dynamo Dresden 3:1 (0:0)

Spiele der zweiten Runde vom Dienstag

SC Paderborn – VfL Bochum 2:0 (1:0)

– VfL Bochum 2:0 (1:0) Wehen-Wiesbaden – Schalke 04 1:3 (0:2)

1:3 (0:2) Fortuna Düsseldorf – Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

0:1 (0:0) Bayer Leverkusen – Union Berlin 4:1 (1:0)

– Union Berlin 4:1 (1:0) Schweinfurt – Eintracht Frankfurt 0:4 (0:1)

0:4 (0:1) 1.FC Magdeburg – Borussia Dortmund 0:5 (0:1)

0:5 (0:1) Mainz 05 – Holstein Kiel nV 3:2 (2:2, 1:0)

– Holstein Kiel nV 3:2 (2:2, 1:0) Greuther Fürth – Ingolstadt 1:3 (0:0)

Stefan Effenberg lost an diesem Sonntag um 18 Uhr in der ARD-Sportschau die Achtelfinalbegegnungen aus, die am 19. und 20. Dezember gespielt werden. Viertelfinale wird im nächsten Jahr am 6./7. Februar, das Halbfinale am 17./18. April ausgetragen. Das Endspiel steigt am 19. Mai im Berliner Olympiastadion.