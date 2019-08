Fußball-Bundesligist FC Bayern München steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Zum Abschluss von Runde eins siegte der Titelverteidiger beim Viertligisten am Montagabend. 3:1 setzten sich die Münchner vor gut 21.000 Zuschauern – abgeklärt aber glanzlos – in der Lausitz durch.

Die 2. Runde wird Ende Oktober 2019 ausgetragen. Wann die zweite Runde ausgelost wird, hat der DFB noch nicht bekanntgegeben.