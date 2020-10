In der ersten DFB-Pokalrunde 2020/2021 musste der FC Bayern München am Donnerstag gegen den 1. FC Düren antreten.

Der Rekordpokalsieger aus Bayern siegte gegen den Fünfligisten vor Geisterkulisse in München in seinem Erstrundenspiel am Abend klar mit 3:0.

Ein Doppelpack von Neuzugang Choupo-Moting und ein Treffer von Müller sicherten den Bayern wie erwartet den Einzug in Runde 2 des DFB-Pokals.