DFB-Pokal: Die Achtelfinalspiele 2018/2019

DFB-Pokal Auslosung Achtelfinale 2018/2019: Hertha BSC Berlin empfängt den FC Bayern München, BVB spielt vor heimischer Kulisse gegen Werder Bremen.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals 2018/2019 spielt Borussia Dortmund zu Hause gegen Werder Bremen. Rekord-Pokalsieger FC Bayern München muss bei Hertha BSC Berlin ran. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die weiteren ausgelosten Begegnungen: Hamburger SV spielt gegen den 1. FC Nürnberg. Der 1. FC Heidenheim empfängt Bayer 04 Leverkusen. FC Schalke 04 trifft zu Hause auf Fortuna Düsseldorf. Holstein Kiel muss gegen den FC Augsburg antreten, der MSV Duisburg bekommt es mit dem SC Paderborn 07 zu tun und der RB Leipzig spielt gegen den VfL Wolfsburg.

Die Loskugeln wurden von Blindenfußballer Serdal Celebi gezogen, Ziehungsleiter war Horst Hrubesch, der Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Das DFB-Pokal-Achtelfinale findet am 5. und 6. Februar 2019 statt. Das Viertelfinale wird am 2. und 3. April 2019, das Halbfinale am 23. und 24. April 2019 und das Finale am 25. Mai 2019 in Berlin ausgetragen.