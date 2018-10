DFB-Pokal: BVB und Werder im Achtelfinale

Dortmund und Bremen im DFB-Pokal-Achtelfinale: BVB schlägt Union Berlin mit viel Mühe, Werder souverän gegen Flensburg.

In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals hat Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Christian Pulisic erzielte in der 40. Minute das erste Tor für die Dortmunder nach einer Vorlage von Shinji Kagawa, ehe Sebastian Polter in der 63. Minute für die Berliner ausgleichen konnte.

In der 73. Minute traf Maximilian Philipp zur erneuten Führung für den BVB nach Vorarbeit von Christian Pulisic, doch Sebastian Polter konnte kurz vor Schluss in der 88. Minute erneut für Union ausgleichen. In der allerletzten Minute der Verlängerung erzielte BVB-Stürmer Marco Reus den 3:2-Endstand durch einen verwandelten Foulelfmeter.

Werder siegt gegen Flensburg mit 5:1

Der SV Werder Bremen hat indes am Mittwoch gegen SC Weiche Flensburg 08 souverän mit 5:1 gewonnen. Das erste Tor für die Bremer erzielte Claudio Pizarro in der 9. Minute. Der Flensburger Ilidio konnte in der 27. Minute zwar noch ausgleichen.

Danach erzielten jedoch Florian Kainz (37.) per Distanzschuss aus 18 Metern, Davy Klaassen (44.) per Elfmeter und Martin Harnik in der 76. Minute per Linksschuss und in der 80. Minute per Kopfball die Tore für die Bremer.