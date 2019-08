DFB-Pokal: BVB, Club und Fohlen weiter

Der BVB, der „Club“ und die Fohlen stehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals: In Runde 1 des DFB-Pokals hat am Freitagabend Borussia Dortmund beim Drittligisten KFC Uerdingen mit 2:0 gewonnen.

Die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg endete 0:1. Borussia Mönchengladbach hat beim SV Sandhausen mit 1:0 gewonnen und ist weiter.

Weitere Spiele der ersten Runde finden am Samstag und Sonntag statt. Die erste Runde wird mit der Begegnung Energie Cottbus gegen den FC Bayern München am Montagabend abgeschlossen. Anpfiff des Pokalspiels ist um 20.45 Uhr. Im TV zeigt das Erste die Partie live.