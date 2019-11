DFB-Pokal: Bayern und BVB live im Ersten

Flutlicht, Spannung und toller Fußball – im Februar nächsten Jahres geht der DFB-Pokal in die nächste Runde. Heute hat der Deutsche Fußball-Bund die genauen Spieltermine des Achtelfinals im Pokal sowie die TV-Übertragungen der Partien veröffentlicht.

Das Spiel zwischen Titelverteidiger und Rekord-Pokalsieger FC Bayern München und der TSG Hoffenheim findet demnach am Mittwoch, 5. Februar, um 20.45 Uhr statt und wird live im Free-TV im Ersten übertragen. Bereits am Dienstag, 4. Februar wird die Achtelfinal-Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund ebenfalls live in der ARD um 20.45 Uhr zu sehen sein.

Zudem zeigt Sport1 am Dienstag (ab 18.30 Uhr) das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem RB Leipzig. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt wie gewohnt alle acht Begegnungen live.