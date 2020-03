Im DFB-Pokal wurden die Halbfinal-Begegnungen ausgelost. Der FC Bayern München empfängt Eintracht Frankfurt.

Viertligist 1. FC Saarbrücken fordert in der Runde der letzten Vier die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen.

Die Spiele werden am 21. und am 22. April ausgetragen. Das Finale findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.