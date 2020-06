Bayer 04 Leverkusen steht im Finale des DFB-Pokals. Der Fußball-Bundesligist siegte am Dienstagaben beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken klar mit 3:0.

Bayer trifft im Finale am 4. Juli in Berlin auf den FC Bayern München oder Eintracht Frankfurt. Die beiden Erstligisten spielen am heutigen am Mittwochabend (20.45 Uhr live in der ARD) ums Final-Ticket.