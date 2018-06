DFB-Pokal Auslosung: SV Drochtersen/Assel im Los-Glück

Taumlos für den SV Drochtersen/Assel – Fußball-Regionalligist spielt im DFB-Pokal 2018/2019 gegen den Rekordpokalsieger FC Bayern München. Pokalverteidiger Eintracht Frankfurt muss beim SSV Ulm in Runde eins antreten.

Rekordmeister FC Bayern München spielt in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2018/2019 gegen den beim niedersächsischen Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Das ergab die Auslosung am Freitagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durch Moderatorin Palina Rojinski und DFB-Präsident Reinhard Grindel. In der ersten Runde tritt zudem Pokalverteidiger Eintracht Frankfurt bei Regionallist SSV Ulm an. Vizemeister FC Schalke 04 reist zu Regionalligist Schweinfurt 05.

Die 1. Hauptrunde wird vom 17. bis 20. August gespielt, die 2. Hauptrunde am 30. und 31. Oktober. Das DFB-Pokal-Achtelfinale ist am 5. und 6. Februar 2019, das Viertelfinale am 2. und 3. April 2019, das Halbfinale am 23. und 24. April 2019 und das Finale am 25. Mai 2019 in in Berlin.

