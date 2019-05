DFB Pokal 2019: FC Bayern zum 19. Mal Pokalsieger

2019 ist das Jahr des FC Bayern München: Nachdem die Münchner bereits in der vergangenen Woche zum 29. Mal den Meistertitel holten, sicherten sich die „Roten“ auch den DFB-Pokal – zum 19. Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Im Berliner Olympiastadion setzten sich die Münchner am Samstagabend im Finale mit 3:0 gegen RB Leipzig durch und holten damit auch zum 12. Mal das Double.

Ein Doppelpack von Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski und ein Tor von Kingsley Coman führten den Rekordpokalsieger vor rund 74.000 Zuschauern zum hochverdienten Sieg. Für Bayerns Cheftrainer Niko Kovac ist es der zweite Pokalsieg in Folge. Im vergangenen Jahr hatte er mit Eintracht Frankfurt das Finale gegen seinen jetzigen Arbeitgeber gewonnen.