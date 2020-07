DFB legt Heimspielorte fest

Die DFB-Elf wird ihre Heimspiele in der UEFA Nations League am 3. September 2020 gegen Spanien in Stuttgart, am 13. Oktober 2020 gegen die Schweiz in Köln und am 14. November 2020 gegen die Ukraine in Leipzig absolvieren. Das hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bereits in seiner Sitzung am 6. März 2020 beschlossen.

Darüber hinaus hat das Präsidium in seiner außerordentlichen Sitzung am Montag, 6. Juli 2020, den Vorschlag der Fachabteilung zustimmend zur Kenntnis genommen, in Köln und Leipzig auch zwei der in der ersten Jahreshälfte vorgesehenen Freundschaftsländerspiele neu anzusetzen. In Köln spielt das Team von Bundestrainer Joachim Löw am 7. Oktober 2020, in Leipzig am 11. November 2020.

Damit werden in beiden Stadien zwei Heimländerspiele hintereinander ausgetragen. Mit diesem Konzept verfolgt der DFB einen neuen Ansatz und vermeidet unnötige Reisestrapazen für die Mannschaft.

Der vorläufige Spielplan der DFB-Elf in der 2. Jahreshälfte 2020:

3. September 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Spanien (in Stuttgart)

6. September 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Schweiz gegen Deutschland (in Basel)

7. Oktober 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Gegner noch offen (in Köln)

10. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Ukraine gegen Deutschland

13. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Schweiz (in Köln)

11. November 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Gegner noch offen (in Leipzig)

14. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Ukraine (in Leipzig)

17. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Spanien gegen Deutschland