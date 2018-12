DFB-Kicker in EM-Quali gegen Niederlande

Machbare EM-Qualifikations-Gruppe für DFB-Kicker: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Quali für die paneuropäische EM 2020 auf die Niederlande, Nordirland, Estland und Weißrussland. Das ergab die Auslosung der Uefa am Sonntagmittag in Dublin.

Die DFB-Elf spielt in Gruppe C. Wegen ihres schwachen Abschneidens in der Nations League war sie nicht als Gruppenkopf gesetzt. Die nächste Fußball-Europameisterschaft wird vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 in zwölf europäischen Städten stattfinden. Das Endspiel wird im Wembley-Stadion in London ausgetragen.

Aus den zehn Gruppen der EM-Qualifikation qualifizieren sich jeweils die Gruppensieger und Gruppenzweiten für die Endrunde. Die restlichen vier Teams werden über das Nations-League-Play-off-Turnier bestimmt.

EM-Qualifikations-Auslosung: Gruppen im Überblick