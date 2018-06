DFB-Kader steht: WM 2018 ohne Sané, Leno, Tah und Petersen

Bundestrainer Löw streicht Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen sowie Leroy Sané aus seinem endgültigen WM-Kader. Neuer fährt als Nr. 1 der deutschen Fußballnationalmannschaft nach Russland.

Die 23 Spieler die Bundestrainer Jogi Löw mit zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland mitnimmt stehen fest. Torwart Bernd Leno, Verteidiger Jonathan Tah und die Angreifer Nils Petersen sowie Leroy Sané gehören demnach nicht mehr zum Aufgebot des Titelverteidigers. „Wir haben uns diese Entscheidung, die wir getroffen haben im Trainerteam, selbstverständlich nicht einfach gemacht“, sagte Löw.

Bis Montagmittag musste der Bundestrainer die Spieler-Liste bei der FIFA einreichen. Kapitän Manuel Neuer führt das 23-köpfige Aufgebot des DFB als deutsche Nummer eins an. Neben Torhüter Neuer fahren noch acht weitere Spieler aus der Weltmeister-Elf 2014 mit nach Russland.

Das DFB-Team startet am 17. Juni gegen Mexiko in die WM. In der Vorrunde trifft „Die Mannschaft“ Deutschlands noch auf Schweden und Südkorea. Und das ist der endgültige WM-Kader der Deutschen Fußballnationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Russland:

Deutscher WM-Kader für Russland

Torhüter

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Abwehr

Jérôme Boateng (FC Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Jonas Hector (1. FC Köln)

Mats Hummels (FC Bayern München)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC Berlin)

Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Niklas Süle (FC Bayern München)

Mittelfeld

Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain)

Leon Goretzka (FC Schalke 04)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Sami Khedira (Juventus Turin)

Toni Kroos (Real Madrid)

Thomas Müller (FC Bayern München)

Mesut Özil (FC Arsenal)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Sebastian Rudy (FC Bayern München)

Angriff