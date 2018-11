DFB-Frauen torlos gegen Spanien

Nullnummer gegen Spanien zum Hrubesch-Abschied: Das deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft trennte sich in einem Testspiel am Dienstag in Erfurt von Spanien torlos. Für Horst Hrubesch war es zugleich das letzte Spiel als Bundestrainer der Frauen.

Der 67-Jährige geht nun nach einer kurzen aber glanzvollen Ära in Trainerrente. Mitte März hatte Hrubesch die DFB-Frauen interimsweise übernommen. In acht Spielen holte er mit den Mädels sieben Siege und ein Remis. Nachfolgerin Martina Voss-Tecklenburg wird das Team nun übernehmen.