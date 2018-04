Die deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft hat ihr WM-Qualifikationsspiel in Slowenien souverän mit 4:0 gewonnen. Magull, Golob, Popp und Dallmann trafen für die DFB-Frauen. Mit dem Dreier hat das Hrubesch-Team damit seine Tabellenführung in Gruppe 5 vor Island verteidigt. Auf dem Weg zur WM im kommenden Jahr in Frankreich müssen die Frauen noch zwei Spiele in der Qualifikation bestreiten. Gegner Anfang September sind Verfolger Island und die Färöer.