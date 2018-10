DFB-Frauen: Marozsan wieder im Kader

Dzsenifer Marozsan steht im DFB-Aufgebot für die beiden Länderspiele der Frauen-Nationalmannschaft gegen Italien in Osnabrück am 10. November und Spanien in Erfurt am 13. November. Damit kehrt die 26-jährige Spielführerin der DFB-Auswahl nach einer Zwangspause infolge einer Lungenembolie wieder ins Team von Horst Hrubesch zurück.

Ebenfalls wieder dabei sind Kathrin Hendrich (FC Bayern München), Lena Petermann (1. FFC Turbine Potsdam) und Melanie Leupolz (FC Bayern München). Aus Krankheits- beziehungsweise Verletzungsgründen fehlen dagegen Verena Schweers (FC Bayern München), Linda Dallmann (SGS Essen), Hasret Kayikci (SC Freiburg) und Lena Goeßling (VfL Wolfsburg).

Zwei Neulinge stehen im 26-köpfigen Aufgebot: Die 18-jährige Sydney Lohmann (FC Bayern München) und die ein Jahr ältere Janina Hechler (1. FFC Frankfurt) wurden erstmals ins A-Team berufen.