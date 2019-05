DFB-Frauen gewinnen letzten WM-Test

Gut eine Woche vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich haben die DFB-Frauen ihren letzten WM-Test gewonnen. Gegen Chile feierten Deutschlands Fußballerinnen am Donnerstag einen souveränen 2:0-Sieg. Die Tore für den zweimaligen Weltmeister in Regensburg erzielten Alexandra Popp und Carolin Simon vor knapp 10.000 Zuschauern in der ersten Hälfte der Partie.

Die WM-Generalprobe ist damit geglückt und jetzt kann es für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg losgehen. Im ersten WM-Spiel in der Vorrunde der Gruppe B trifft Deutschland am Samstag (8. Juni, 15 Uhr) in Rennes auf China.