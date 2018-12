DFB-Frauen gegen Spanien, China, Südafrika

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat für die Vorrunde der Weltmeisterschaft in Frankreich im kommenden Jahr (7. Juni bis 7. Juli 2019) eine anspruchsvolle Aufgabe zugelost bekommen. In Gruppe B treffen die DFB-Frauen auf China, Geheimfavorit Spanien und WM-Debütant Südafrika.

Sein Auftaktspiel bestreitet der zweimalige Titelträger am 8. Juni in Rennes gegen China. Vier Tage später, am 12. Juni, geht es für das deutsche Team in Valenciennes gegen Spanien. Zum Abschluss der Vorrunde steht am 17. Juni in Montpellier das Duell mit Südafrika auf dem Programm.

Die Vorrunden-Gruppen der Frauen-WM 2019

Gruppe A: Frankreich, Südkorea, Norwegen, Nigeria

Gruppe B: Deutschland, China, Spanien, Südafrika

Gruppe C: Australien, Italien, Brasilien, Jamaika

Gruppe D: England, Schottland, Argentinien, Japan

Gruppe E: Kanada, Kamerun, Neuseeland, Niederlande

Gruppe F: USA, Thailand, Chile, Schweden

Das Eröffnungsspiel bestreiten Gastgeber Frankreich und Südkorea am 7. Juni (ab 21 Uhr) im Pariser Prinzenpark. Die ersten beiden der sechs Vierergruppen sowie die vier besten Gruppendritten ziehen in die Achtelfinalspiele ein, die zwischen dem 22. und 25. Juni ausgetragen werden. Die beiden Halbfinals (2. und 3. Juli) und das Finale am 7. Juli werden in Lyon ausgetragen.