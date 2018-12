DFB-Frauen: Voss-Tecklenburg vorgestellt

Neue Bundestrainerin der DFB-Frauen, Martina Voss-Tecklenburg, offiziell vorgestellt: Die 50-Jährige ist am Freitag offiziell als neue Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft vorgestellt worden. In der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main gab die 50-Jährige im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit DFB-Präsident Reinhard Grindel, Oliver Bierhoff, dem DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sowie Joti Chatzialexiou, dem Sportlichen Leiter Nationalmannschaften, einen Ausblick auf ihre Tätigkeit.

Vorgestellt wurde zudem das Trainerteam, das sich aus Britta Carlson und Thomas Nörenberg sowie Torwarttrainer Michael Fuchs zusammensetzt. Hinzu kommt Patrik Grolimund, der zuletzt mit Martina Voss-Tecklenburg in der Schweiz zusammenarbeitete, als Assistenztrainer mit Schwerpunkt Athletik. Martina Voss-Tecklenburg erhält einen Vertrag bis einschließlich zur EM 2021. Sie war zuletzt Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft, die sie bis Mitte November betreute. Sie folgt auf Horst Hrubesch, der die DFB-Auswahl im April dieses Jahres übernommen hatte und zur WM-Qualifikation führte.

Als Spielerin absolvierte Martina Voss-Tecklenburg 125 Länderspiele für die DFB-Auswahl, gewann viermal die Europameisterschaft und wurde Vizeweltmeisterin. Ihre Karriere als Trainerin begann sie 2008 beim FCR 01 Duisburg, mit dem sie zweimal DFB-Pokalsiegerin wurde und den UEFA-Cup gewann. Nach einer Zwischenstation beim FF USV Jena übernahm sie 2012 die Frauen-Nationalmannschaft der Schweiz. Sie führte das Team drei Jahre später erstmals zu einer WM und 2017 erstmals zu einer EM.

„Wir sind froh, dass wir mit Martina Voss-Tecklenburg eine international erfahrene Trainerin mit hoher fachlicher Qualität verpflichten konnten. Ich bin davon überzeugt, dass sie den Frauenfußball auf allen Ebenen weiterentwickeln wird, damit wir auch in Zukunft unserem Anspruch gerecht werden, in diesem wichtigen Bereich weiterhin eine führende Rolle einzunehmen. Mein Dank gilt besonders auch Horst Hrubesch, der unsere Frauen-Nationalmannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sie wieder in die Erfolgsspur geführt hat”, sagte Grindel bei der Vorstellung.

„Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe, die viele Herausforderungen, aber auch zahlreiche Chancen bietet. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Trainerteam mutige und innovative Wege zu gehen, um eine neue Begeisterung zu entfachen und dabei alle Beteiligten mitzunehmen. Kommunikation und Transparenz sind dabei wichtige Faktoren. Horst Hrubesch hat unser Team wieder auf einen guten Weg geführt. Daran wollen wir anknüpfen, um die Mannschaft und den Frauenfußball – von den Ligen bis zu den U-Teams – gemeinsam weiterzuentwickeln“, sagte Voss-Tecklenburg.