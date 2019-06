DFB-Frauen am Samstag gegen Nigeria

Bei der Frauen-Fußball-WM 2019 in Frankreich stehen die Achtelfinal-Paarungen fest. Die DFB-Frauen spielen am Samstag (22. Juni) gegen die Mädels aus Nigeria. Die Partie der DFB-Auswahl findet in Grenoble statt, Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Die Runde der letzten 16 Teams wird vom 22. bis 25. Juni ausgetragen. Ebenfalls am Samstag kickt Norwegen gegen Australien. Am Sonntag spielt dann England gegen Kamerun und Gastgeber Frankreich muss gegen das Team von Brasilien ran.

Spanien trifft am Montag auf die USA, Schweden auf Kanada. Am Dienstag spielen dann Italien und China sowie die Niederlande und Japan gegeneinander.