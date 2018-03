DFB-Elf verliert Härtetest gegen Brasilien mit 0:1

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterlag in einem Testspiel gegen Brasilien am Dienstagabend mit 0:1. Das einzige Tor des Spiels im Berliner Olympiastadion fiel in der 37. Minute durch Gabriel Jesus. Damit ist die Serie von Bundestrainer Joachim Löw gerissen. Gegen das brasilianische Team setzte es die erste Niederlage nach 22 Spielen für das DFB-Team.

Wie bereits vor Spielbeginn vermutet, war der fünfmalige Weltmeister der erwartete starke Gegner. Insgesamt gesehen zeigte die DFB-Elf allerdings nicht die beste Leistung. Die erste Halbzeit des amtierenden Weltmeisters war zwar durchaus gut anzuschauen, in der zweiten Hälfte fehlte es aber vor allem an Kreativität um die Seleção zu überwinden.