DFB-Elf spielt remis im WM-Test gegen Spanien

Zur Vorbereitung auf die im Juni in Russland beginnende Fußball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitagabend in der Düsseldorfer ESPRIT arena gegen das Team aus Spanien ein Testspiel absolviert. Die beiden letzten Weltmeister trennten sich vor rund 50.000 Zuschauern nach 90 Minuten in einem tollen Spiel mit 1:1.

Beide Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit. Spaniens Moreno brachte die Gäste nach 6. Minuten zunächst in Führung. Eine gute halbe Stunde später war Müller der Torschütze für die DFB-Auswahl in einer sehenswerten Partie.

Bereits am kommenden Dienstag bestreitet die Mannschaft von Jogi Löw gegen einen weiteren großen Gegner ein Testspiel. Im Berliner Berliner Olympiastadion empfängt der Weltmeister die brasilianische Auswahl.