DFB-Elf spielt Remis beim NL-Auftakt

Beim ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Division A in Gruppe 4 der UEFA Nations League (NL) hat es keinen Sieger gegeben.



Die DFB-Elf und Spanien trennten sich am Abend in Stuttgart mit einem Remis. Werner brachte das DFB-Team in der 51. Minute in Führung. Die Spanier kamen erst in der Nachspielzeit (90.+6) durch ein Tor von Gaya zum Punktgewinn.



Im zweiten Spiel der „DFB“-Gruppe in der NL hat die Schweiz gegen die Ukraine zum Auftakt mit 1:2 verloren. Am kommenden Sonntag treffen in Basel die Schweizer und die DFB-Kicker aufeinander und Spanien empfängt die Ukraine.