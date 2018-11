DFB-Elf siegt souverän gegen Russland

Am Donnerstagabend hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Russland souverän mit 3:0 gewonnen. Das erste Tor für die DFB-Elf erzielte Leroy Sané bereits in der 8. Spielminute. Munter ging es weiter: In der 25. Minute baute Niklas Süle die Führung für die Nationalelf weiter aus. Und eine Viertelstunde später erzielte Gnabry (40. Minute) das dritte Tor zum 3:0-Endstand für die DFB-Auswahl.

Gut 35.000 Zuschauer sahen in Leipzig eine tolle erste Halbzeit eines jungen deutschen Teams, in der alles drin war, was sich die Fußballfreunde in Sachen Umbruch und Neuaufbau wünschen. In der zweiten Hälfte passierte dann gegen einen schwachen Gegner allerdings nicht mehr allzu viel. Immerhin: In diesem Jahr erzielten Löws Kicker mehr als zwei Tore in einer Partie.