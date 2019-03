DFB-Elf siegt in Amsterdam: 3:2

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag die Qualifikation zur EM 2020 begonnen. Die DFB-Elf siegte in einem temporeichen Spiel gegen Oranje in Amsterdam vor rund 52.000 Zuschauern mit 3:2. Die Tore für das DFB-Team erzielten in der ersten Hälfte Sané (15.) und Gnabry.

In Halbzeit zwei konnten die Niederländer durch Treffer von de Ligt und Depay in der 48. bzw. 63. Minute ausgleichen. Schulz erlöste schließlich das Löw-Team in der 90. Minute in einer spektakulären Begegnung mit seinem Last-Minute-Treffer.

Damit sind Deutschlands Fußballer erfolgreich in die EM-Qualifikation in Gruppe C gestartet. In der Parallel-Begegnung am Sonntagabend siegte Nordirland gegen Weißrussland mit 2:1 und hat damit vorerst die Tabellenführung in Gruppe C übernommen.

Die nächsten Quali-Spiele für die deutsche Auswahl stehen im Juni an. Am 8. Juni gastiert die DFB-Elf in Weißrussland. Am 11. Juni empfängt „Die Mannschaft“ das Team aus Estland in Mainz.