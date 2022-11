DFB-Elf mit Fehlstart gegen Japan

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Auftakt-Niederlage in die Gruppenphase der WM in Katar gestartet. In Gruppe E verlor die DFB-Elf am Mittwoch gegen Japan mit 1 zu 2.



Tore: 1:0 Gündogan (33./FE), 1:1 Doan (76.), 1:2 Asano (83.). Am Sonntag bestreitet die DFB-Elf ihr zweites Gruppenspiel, dann geht es gegen Spanien. Anpfiff ist Sonntagabend 20 Uhr unserer Zeit.