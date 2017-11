DFB-Elf mit 2:2-Remis gegen Frankreich

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im letzten Länderspiel des Jahres 2017 mit einem 2:2-Remis gegen Frankreich in die Winterpause verabschiedet. Lacazette traf im Kölner RheinEnergie Stadion vor rund 37.000 Zuschauern zweimal für die Franzosen. Werner und Stindl waren in dem Testspiel die Torschützen für die DFB-Auswahl.

Mit dem Unentschieden ist die DFB-Elf auch in ihrem 21. Länderspiel hintereinander ungeschlagen geblieben. Ende März gibt es die nächsten Testspiele in der Vorbereitung auf die WM in Russland. Am 23. März spielt die Löw-Elf gegen Spanien und am 27. März gegen Brasilien.