DFB-Elf: Löw nominiert Waldschmidt

Toni Kroos kehrt zum Auftakt in die EM-Saison in die Nationalmannschaft zurück, nachdem der Mittelfeldspieler von Real Madrid im Juni aufgrund von Muskelbeschwerden nicht zur Verfügung stand. Ebenfalls wieder berufen wurden Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, der gegen Belarus und Estland aufgrund von Knieproblemen fehlte, sowie Emre Can von Juventus Turin, der zuletzt im Oktober 2018 zur DFB-Auswahl gehörte.

Das Team von Joachim Löw trifft am 6. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im mit 51.299 Zuschauern ausverkauften Hamburger Volksparkstadion auf die Niederlande, ehe am 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) das Auswärtsspiel im Windsor Park in Belfast gegen Nordirland folgt. Insgesamt hat der Bundestrainer für diese beiden EM-Qualifikationsspiele 22 Spieler nominiert, darunter drei Torhüter.

Erstmals dabei sein wird Luca Waldschmidt vom SC Freiburg, der bei der U 21-EM in Italien mit sieben Treffern als Torschützenkönig glänzte. Verletzungsbedingt fehlen werden hingegen Leroy Sané (Manchester City) sowie Julian Draxler und Thilo Kehrer (beide Paris Saint-Germain). Für Antonio Rüdiger (FC Chelsea), der nach überstandener Knie-Operation gerade wieder auf den Platz zurückgekehrt ist, kommt ein Einsatz in der Nationalmannschaft noch zu früh.