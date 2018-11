DFB-Elf in Nations League nicht mehr erstklassig

Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft ist in der Nations League nicht mehr erstklassig – Oranje schießt DFB-Elf in Liga B: Das DFB-Team ist in der UEFA Nations League nur noch zweitklassig. Nach einem 2:0-Sieg der Niederlande über Weltmeister Frankreich am Freitagabend in Rotterdam, ist Deutschland aus der Top-Liga A abgestiegen.

Frankreich spielte bei den Niederländern völlig blass und total uninspiriert. Oranje siegte dank einem druckvollen Spiel verdient. Die Tore für die niederländische Auswahl erzielten Georginio Wijnaldum in der 44. Minute und Memphis Depay per Foulelfmeter in der 90. Minute.

Auch ein Sieg über die Niederlande im letzten Gruppenspiel am Montag kann das nicht mehr ändern – Jogi Löws Mannschaft ist in die europäische Zweitklassigkeit abgestürzt. Durch den Sieg der „Elftal“ kann die DFB-Elf den letzten Platz der Gruppe nicht mehr verlassen.