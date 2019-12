Die Fans der deutschen Nationalmannschaft können sich im März 2020 auf zwei Fußball-Klassiker freuen. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat heute die beiden ersten Länderspiele des neuen Jahres festgelegt.

Demnach tritt die DFB-Elf zum Jahresauftakt am 26. März in Madrid gegen Spanien an. Fünf Tage später empfängt die DFB-Auswahl dann Italien. Das Spiel gegen die Squadra Azzurra wird am 31. März in Nürnberg ausgetragen.