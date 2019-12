DFB-Elf gegen Nati

Der Fahrplan Richtung Europameisterschaft nimmt immer mehr Gestalt an. Die deutsche Nationalmannschaft wird am 31. Mai 2020 in Basel ein Länderspiel gegen die Schweiz bestreiten, teilte der DFB am Montag mit.

Die Partie gegen die Schweizer Fußballnationalmannschaft (kurz: „Nati“) folgt auf die Länderspiele im März, wo es für Deutschland zunächst gegen Spanien (26. März in Madrid) und danach gegen Italien (31. März in Nürnberg) geht.

Das Spiel gegen die Schweiz findet im Rahmen des Trainingslagers in Seefeld/Österreich statt, das am 26. Mai beginnt. Im Rahmen des Trainingslagers wird es ein weiteres Länderspiel geben, Gegner und Spielort dafür sind noch offen.