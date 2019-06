Die DFB-Elf hat bei der U21-EM am Donnerstagabend die Mannschaft aus Serbien deutlich mit 6:1 besiegt. Nach einer Galavorstellung in Triest und dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel hat Deutschland nun gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

In Gruppe B steht das DFB-Team mit sechs Punkten an der Spitze. Im im letzten Vorrunden-Spiel gegen Österreich am Sonntag reicht den DFB-Junioren nun ein Punkt für den Gruppensieg und den Einzug in die K.o.-Runde.