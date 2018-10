DFB-Boss Grindel für FIFA-Council vorgeschlagen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung in Frankfurt am Main DFB-Präsident Reinhard Grindel erneut für einen Sitz im Council des Fußball-Weltverbandes FIFA vorgeschlagen. Grindel werde sich auf dem 43. Ordentlichen Kongress der Europäischen Fußball-Union am 7. Februar 2019 in Rom damit zur Wiederwahl für ein Amt im höchsten Gremium des internationalen Fußballs stellen, teilte der DFB am Freitag mit.

Im April 2017 war Grindel auf dem Uefa-Kongress in Helsinki zunächst für die zweijährige Restlauflaufzeit des Mandats seines zurückgetretenen Vorgängers Wolfgang Niersbach als europäischer Vertreter in das FIFA-Council gewählt worden. Die reguläre Amtszeit für den Sitz in dem 37 Personen umfassenden FIFA-Council, das von FIFA-Präsident Gianni Infantino geleitet wird, beträgt vier Jahre. Neben seinem internationalen Mandat im FIFA-Council vertritt DFB-Präsident Reinhard Grindel seit April 2017 im Uefa-Exekutivkomitee die Interessen des deutschen Fußballs.