DFB-Bilanz 2018: Nur vier Spiele gewonnen

Verkorkste Fußball-WM 2018, Abstieg aus der Liga A in der Nations League – 2018 hat sich die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Herren nicht mit Ruhm bekleckert. Von 13 Spielen hat das DFB-Team nur vier – gegen Schweden, Saudi-Arabien, Peru und Russland – gewonnen. Hinzu gesellen sich drei Unentschieden und: Ein halbes Dutzend Niederlagen – so viel wie noch nie binnen eines Jahres in Deutschlands Länderspiel-Geschichte.

In den 13 Länderspielen erzielte die DFB-Elf im Schnitt mickrige 0,92 Tore (13 Spiele, 14 Tore). Zum Vergleich: Im Jahr davor waren es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw 2,86 Treffer (15 Spiele, 43 Tore) und im Weltmeister-Jahr 2014 im Schnitt 2,17 Tore (17 Spiele, 37 Tore).