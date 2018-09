Beim ersten Fußball-Länderspiel nach der verpatzten WM hat das DFB-Team am Donnerstagabend gegen Weltmeister Frankreich ein Remis erzielt. Am Ende stand es im ersten Spiel der neuen Uefa Nations League 0:0. Die deutsche Mannschaft spielte defensiv gut aufgestellt, in der Offensive funktionierte aber wenig. Dabei hätte Frankreich viel zugelassen.

Die „Nations League“ wird 2018 und 2019 das erste Mal ausgetragen, danach soll das Turnier im Zweijahresrhythmus weitergeführt werden. Alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA nehmen daran teil, es soll die Zahl der bisher stattfindenden internationalen Freundschaftsspiele verringern.