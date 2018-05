Deutschlands Gletscher schmelzen

Überall auf der Welt gehen die Gletscher zurück – auch in Deutschland. Das Eis der fünf deutschen Gletscher in den Alpen ist in den vergangenen Jahrzehnten massiv zurückgegangen. Das geht laut Medienberichten aus einer Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hervor.

Besonders drastisch ist der Eisschwund am südlichen Schneeferner und am Blaueisgletscher. Hier hat die Fläche 2014/2015 nur noch etwa 13 Prozent bzw. 34 Prozent des Ausgangswertes von 1949/1950 betragen.

Gletscher sind sehr alt, sie bewegen sich und sind wie eine Straße aus Eis. Die fünf Gletscher in Deutschland befinden sich allesamt in Bayern: der Nördliche und Südliche Schneeferner sowie der Höllentalferner an der Zugspitze, das Blaueis und der Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Alpen.