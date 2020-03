Deutschland schließt südliche Grenzen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie schließt Deutschland offenbar seine südlichen Grenzen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten sollen ab Montag 8 Uhr die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz dicht gemacht werden.

Das Virus versetzt indes die Welt immer mehr in Ausnahmezustand. Deutlich mehr Länder schränken nun das öffentliche Leben ein. Weltweit gibt es inzwischen mehr als 150.000 Corona-Infizierte und über 6.000 Tote.

Auch in Europa breitet sich das Coronavirus weiter aus. Immer mehr Länder schotten sich ab – Grenzschließungen gibt es vermehrt. Spanien verhängte eine landeweite Ausgangssperre. Hier gibt es inzwischen fast 300 Tote und mehr als 7.700 Infizierte.

Es gibt immer mehr Reisebeschränkungen. Frankreich reduziert weiter schrittweise den Bahnverkehr, Belgien rät Landsleuten von Auslandsreisen ab.

Großbritannien plant Schutzisolierung für Senioren ab 70 Jahren. Österreich hat die Versammlungsfreiheit aufgehoben.

Corona-Fälle gibt es auch in fast allen Ländern Lateinamerikas. In Afrika gibt es Fälle in mehr als 20 Ländern. Auch die USA verzeichnen mittlerweile einen starken Anstieg von Infektionen.

Weitere Todesfälle in Bayern

Bayern meldet am Sonntag zwei weitere Corona-Todesfälle. Damit sind im Freistaat inzwischen nachweislich drei Menschen an dem Virus gestorben. Die Zahl der Corona-Infektionen in Bayern ist auf fast 900 gestiegen.

Der Freistaat plant laut Medienberichten Beschränkungen im öffentlichen Leben. Bars, Clubs, Kinos und Schwimmbäder sollen geschlossen werden, Öffnungszeiten von Gastro-Betrieben und Geschäften soll beschränkt werden. Apotheken, Supermärkte, Banken und Tankstellen sollen davon nicht betroffen sein.