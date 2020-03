Deutschland riegelt sich ab

Ab Montag sind wegen der Coronavirus-Pandemie nur noch die Grenzübergänge nach Belgien und in die Niederlande offen. Deutschland schließt um 8 Uhr die Grenzen nach Frankreich, Österreich, Luxemburg, in die Schweiz und nach Dänemark, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntagabend.

Seehofer sprach von einer „Unterbrechung der Infektionskette“. Die Grenzschließung gelte zunächst für unbestimmte Zeit. Einen genauen Zeitraum wolle er nicht nennen. Berufspendler und Warenverkehr seien nicht betroffen, auch hätten alle deutschen Staatsangehörigen „jederzeit“ die Möglichkeit, nach Deutschland einzureisen.