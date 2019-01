Deutschland hat Jahr 2019 begrüßt

Deutschland hat das Jahr 2019 begrüßt. Bundesweit feierten Millionen den Jahreswechsel. Hunderttausende Menschen haben in der Nacht auf Dienstag am Brandenburger Tor in Berlin weitgehend friedlich ins Jahr 2019 gefeiert. Ab Mitternacht erleuchtete ein minutenlanges Feuerwerk den Himmel über der Hauptstadt.

Rund um den Globus wurde bereits voher in mehreren Ländern das neue Jahr begrüßt, unter anderem im Südseestaat Samoa, in Neuseeland, Australien, China, Russland. Bis 2019 in allen Zeitzonen angekommen ist dauert es einen Tag. Als letzte werden die Bewohner auf Tutuila – am Neujahrstag um 12 Uhr deutscher Zeit – das neue Jahr begrüßen.