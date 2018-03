Deutscher Musikpreis: Ed Sheeran für Echo nominiert

Künstler wie Mark Forster, The Kelly Family und Die Toten Hosen sind für den diesjährigen Deutschen Musikpreis Echo nominiert. Dies teilte die Deutsche Phono-Akademie am Donnerstag mit. Popstar Ed Sheeran hat es gleich vier Mal auf die Shortlist geschafft. Bestätigt wurden auch die ersten Live Acts. So wird Rita Ora auftreten – als Solokünstlerin und im Duett mit Liam Payne. Ebenso treten Jason Derulo und Helene Fischer auf.

Seit Donnerstag können 550 Jury-Mitglieder über die Nominierten abstimmen. Die Preisverleihung ist am 12. April in der Messe Berlin. Seit 1992 wird der Echo von der Deutschen Phono-Akademie, dem Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) vergeben.