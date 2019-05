Deutscher Meister: Bayern oder BVB?

Heute kommt es in der Fußball-Bundesliga am letzten Spieltag zum Showdown. FC Bayern München oder Borussia Dortmund – wer holt sich am heutigen Samstag, den 18.05.2019, die Schale?

Im Fernduell um die Deutsche Fußballmeisterschaft 2018/2019 empfängt am 34. und damit letzten Spieltag der FC Bayern die Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Der BVB tritt zeitgleich bei Borussia Mönchengladbach an.

Die Münchner können mit einem Unentschieden zum siebten Mal in Folge deutscher Meister werden. Der BVB hofft auf einen Frankfurter Erfolg und muss für die letzte Chance auf den Meistertitel in Gladbach auf jeden Fall gewinnen.

Sowohl für die Bayern als auch für die Dortmunder dürfte es heute allerdings nicht leicht werden. Beide Gegner der Titelaspiranten hoffen selbst noch auf einen Platz in der Champions League.

Alle Spiele des 34. Spieltags finden am Samstagnachmittag statt. Anpfiff für sämtliche Partien ist um 15.30 Uhr.