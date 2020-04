Deutscher Corona-Impfstoff-Test

In Deutschland kann erstmals in einer klinischen Studie die Erprobung eines möglichen Impfstoffs gegen COVID-19 beginnen.



Wie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen BioNTech aus Mainz die Genehmigung, seinen Wirkstoff an 200 gesunden Freiwilligen im Alter von 18 bis 55 Jahren zu testen.



Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen COVID-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus.



Weltweit ist dies erst die fünfte genehmigte Prüfung von präventiven, spezifischen COVID-19-Impfstoffkandidaten am Menschen. Angesichts der schwerwiegenden Folgen der COVID-19-Pandemie ist dies ein bedeutender Schritt, um einen wirksamen und sicheren COVID-19-Impfstoff möglichst zeitnah in Deutschland zu entwickeln und möglichst weltweit verfügbar zu machen, teilte das PEI weiter mit.