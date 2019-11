Deutsche zufrieden mit Leben

In Deutschland sind die Menschen so zufrieden wie noch nie. Laut aktuellem Deutsche Post Glücksatlas 2019 liegt die Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 10 bei einem Wert von 7,14 Punkten. Damit wird das Ergebnis von 7,05 Punkten aus dem Vorjahr um 0,09 Punkte verbessert.

Das ostdeutsche Glücksniveau stieg sogar um 0,11 Punkte auf das Allzeithoch von 7,0 Punkten, der höchste Wert, der jemals seit dem Mauerfall vor 30 Jahren gemessen wurde. Der Glücksabstand zwischen West- und Ostdeutschland verringerte sich weiter auf aktuell 0,17 Punkte.

Dabei zeigten sich die Bewohner in Schleswig-Holstein einmal mehr am zufriedensten. Seit 2013 steht das nördlichste Bundesland bereits an der Spitze, vor Hessen und Hamburg. Wie im vergangenen Jahr ist Brandenburg das Schlusslicht unter den deutschen Regionen.