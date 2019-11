Deutsche zu Weihnachten erneut großzügig

Die Deutschen bleiben trotz Wirtschaftsabschwung zu Weihnachten erneut großzügig. Das Geschenkbudget für das Jahr 2019 der erwachsenen Konsumenten zum Fest liegt bei 281 Euro, wie eine repräsentative Studie der Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) ergab.

Das ist nur ein Euro weniger als im Jahr davor, als die Budgets auf ein Rekordhoch angeschwollen waren. Hochgerechnet summieren sich die geplanten Geschenkausgaben bundesweit damit in diesem Jahr auf 18,4 Milliarden Euro.

Unangefochten die Nummer eins unter den Weihnachts-Präsenten sind nach wie vor Gutscheine und Geldgeschenke. Gut jeder zweite Bürger (56 Prozent) will Geld oder Gutscheine unter den Tannenbaum legen, im Durchschnitt planen die Bundesbürger, 69 Euro in Bar oder in Form eines Gutscheines zu verschenken – zwei Euro mehr als im Vorjahr.