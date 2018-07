Deutsche urlauben am liebsten in Italien

Bella ciao: Italien ist mit 65,5 Prozent das Lieblingsurlaubsland der Deutschen, gefolgt von Spanien mit 64 Prozent. Das geht aus einer Erhebung des Hamburger Instituts Splendid Research hervor.

Als Reiseziel wieder beliebter ist auch Griechenland. Knapp 60 Prozent der Deutschen ziehen einen Urlaub in dem Mittelmeeranrainerstaat in Erwägung. Das ist ein Plus von fast 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nur 15 Prozent der Befragten können sich hingegen vorstellen, in Israel Urlaub zu machen.

Für die Umfrage haben sich im Juni 2018 insgesamt 1.007 Bundesbürger zwischen 18 und 69 Jahren online geäußert. Die Erhebung untersuchte dabei 30 ausgewählte Länder weltweit.