Deutsche Hypo finanziert „The Oval“

„Wir freuen uns, die Gerchgroup bei dieser bemerkenswerten Projektentwicklung begleiten zu dürfen.“

Die Deutsche Hypothekenbank finanziert für die Gerchgroup den Bau des modernen Bürogebäudes „The Oval“ am etablierten Düsseldorfer Bürostandort Kennedydamm. Das Darlehen im mittleren zweistelligen Millionenbereich wird über eine Laufzeit von insgesamt zwei Jahren zur Verfügung gestellt. Die Deutsche Hypo ist alleinige Darlehensgeberin.

Auf rund 15.300 Quadratmetern Bruttogrundfläche entsteht ein modernes, ringförmiges Bürogebäude mit neun Geschossen. Die Immobilie wird nicht nur über flexible Büroräume, sondern auch über eine Tiefgarage mit insgesamt 237 Stellplätzen in zwei Untergeschossen verfügen.

„Der Kennedydamm in Düsseldorf ist ein sehr guter Bürostandort. Dies liegt nicht nur an der verkehrsgünstigen Lage, sondern auch an den zahlreichen attraktiven Projektentwicklungen, die dieses Gebiet in den letzten Jahren nachhaltig verändert und zu einer hohen Nachfrage bei Investoren geführt haben“, betont Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Hypo. „Wir freuen uns, die Gerchgroup bei dieser bemerkenswerten Projektentwicklung begleiten zu dürfen“, so Barthauer.

Auch Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerchgroup AG, zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit mit der Deutschen Hypo: „Das über Jahre gewachsene vertrauensvolle Verhältnis zur Deutschen Hypo spiegelt sich in dem gemeinsamen Projekt „The Oval“ wider. Mit der Finanzierung haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein bei dem Projekt erreicht und sehen den weiteren Aufgaben zuversichtlich entgegen“.