Deutsche blicken mit Zuversicht auf 2019

Positive Stimmung bei Deutschen – Mehrheit blickt mit Zuversicht auf das Jahr 2019.

Sechs von zehn Deutschen (60 Prozent) blicken persönlich mit Zuversicht auf 2019. Im „Deutschlandtrend“ des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins gaben vier von zehn Befragten (38 Prozent) an, eher beunruhigt zu sein. Westdeutsche sind dabei optimistischer als Ostdeutsche und Männer zuversichtlicher als Frauen.

Zudem steigt die Zuversicht mit dem verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen an. In einer weiteren Frage gab eine Mehrheit der Befragten an, dass Kalorien zu Weihnachten keine große Rolle spielen. Zwei Drittel der Deutschen (68 Prozent) schlemmen demnach an Weihnachten ohne schlechtes Gewissen. Ein Drittel (32 Prozent) achtet dagegen über die Feiertage aufs Gewicht.

Während jüngere Leute in der Altersgruppe der 18-34-Jährigen fast einhellig der Ansicht sind, dass man sich über die Festtage nicht über sein Gewicht sorgen sollte, nimmt die Achtsamkeit mit steigendem Alter zu. 48 Prozent der über 65-Jährigen essen auch an den Feiertagen mit Bedacht. Männer und Frauen hingegen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Einstellung zum Weihnachtsessen kaum. Für den „Deutschlandtrend“ befragte Infratest von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche bundesweit 1.048 Personen.